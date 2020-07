Exclusief voor abonnees 8,4% van nieuwe wagens is hybride 15 juli 2020

00u00 0

Door de coronacrisis daalde de autoverkoop in de eerste helft van dit jaar in ons land met bijna een derde. Er werden 216.605 nieuwe personenwagens ingeschreven, 30,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hybridewagens bleken niettemin opvallend populair, vooral bij bedrijven. Hun marktaandeel bedroeg 8,4%, tegen 4,8% in 2019. Daardoor lag de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's ook historisch laag, zegt de sectorfederatie Febiac. In 2019 bedroeg die 121,2 gram per kilometer - toen een lichte stijging tegenover 2018 -, tijdens de eerste helft van dit jaar ging het om 112,6 gram per kilometer.

De toename ging vooral ten koste van de benzinewagens, die hun marktaandeel van 61,6% naar 56,5% zagen terugvallen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen