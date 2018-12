8,2 miljoen keer bankkaart bovengehaald 31 december 2018

Niet alleen tijdens het weekend voor Kerstmis, ook in het weekend voor oudejaarsavond en Nieuwjaar halen we graag onze bankkaart boven voor eindejaarsinkopen. Worldline, de marktleider voor de verwerking van betaaltransacties in ons land, registreerde zaterdag 8,2 miljoen elektronische betalingen. Dat is zomaar even 10% meer dan dezelfde zaterdag vorig jaar - toen waren het er 7,5 miljoen.