8.000 huisdieren vliegen mee op vakantie 06 april 2018

00u00 0

Eens lekker uitblazen aan een Spaans strand? Dat gebeurt steeds vaker mét huisdier. In 2016 vlogen 5.500 katten en honden mee op reis, vorig jaar namen liefst 8.000 huisdieren het vliegtuig. Dat is een record. Vooral honden vergezellen hun baasje. Vorig jaar was er een stijging van 6 procent. Wie z'n hond of kat wil meenemen, moet daar wel wat voor neertellen. Een viervoeter van minder dan 8 kilogram meenemen richting zon kost 30 euro, voor een grote loebas betaal je 70 euro. (BCL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN