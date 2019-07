Exclusief voor abonnees 8.000 fans op Muur en niet één meer 08 juli 2019

Dat hadden ze zelfs tijdens de Ronde van Vlaanderen nog niet gezien. Voor het eerst is de Muur van Geraardsbergen afgesloten wegens overvol. Sommige wielerfanaten waren zelfs blijven slapen óp de helling om zeker te zijn van hun favoriete plaatsje. De toeschouwers stroomden zaterdag eerst maar met mondjesmaat toe, maar rond 13 uur werd een deel van de Muur dan toch tijdelijk afgesloten wegens de drukte. "Uit voorzorg, omdat onder meer het middengedeelte vol begon te lopen", zegt de korpschef van de lokale politie. "Het is de eerste keer dat we dit moeten doen hebben." De Kapelmuur en het onderste gedeelte van de Muur bleven wel bereikbaar.

