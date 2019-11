Exclusief voor abonnees 8.000 fans muisstil bij ode aan Robert Mosuse 27 november 2019

Bart Peeters heeft gisteravond in de Lotto Arena zijn reeks 'Deluxe'-concerten afgetrapt. Tussen het uitbundige rondspringen was er ook een kippenvelmoment: Peeters kreeg het gezelschap van Ronny Mosuse. Samen zongen ze 'Hij zong nana', een Nederlandstalige versie van 'She goes nana', als eerbetoon aan Ronny's broer Robert. Die overleed in 2000 aan een hersentumor.

