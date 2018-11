8.000 borstverkleiningen per jaar in ons land 08 november 2018

Kat Kerkhofs, de echtgenote van Rode Duivel Dries Mertens, ging op haar negentiende van een dubbele E-cup naar enkele maatjes kleiner. Volgens de meest recente cijfers van het RIZIV laten steeds meer Belgische vrouwen hun borsten verkleinen om medische redenen. Het gaat nu al om zo'n 8.000 ingrepen per jaar, een stijging van 10% ten opzichte van 2014. Zelfs wanneer de operatie terugbetaald wordt, moeten patiëntes nog altijd tot 3.000 euro opleggen uit eigen zak. In juni 2016 zijn de criteria overigens strenger geworden: sindsdien betaalt het ziekenfonds borstreducties enkel terug als er lichamelijke klachten zijn - meestal vanaf een D-cup. Ook lichaamsgewicht en -lengte spelen een rol , net als de afstand van de tepel tot de borstplooi. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet de chirurg ook minstens 400 gram weefsel weghalen aan beide zijden. De meeste vrouwen die hun borsten laten verkleinen, zijn jonge dertigers. (FT)

