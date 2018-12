7 20 december 2018

Het is de zevende keer dat met Union en KV Mechelen minstens twee tweedeklassers (of lager spelende clubs) in de halve finales staan. De laatste keer gebeurde het in 1971-1972 met RC Mechelen en Tilleur. Twee jaar eerder zaten er drie tweedeklassers bij de laatste vier: Olympics Charleroi, Berchem Sport en Daring CB. (JSE)