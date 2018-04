7x meer Amerikaanse kijkers dan US Open (tennis) 05 april 2018

Geen enkele golfcompetitie trekt in de States meer kijkers dan de traditionele Masters. In 2016 bijvoorbeeld zagen ruim 12,4 miljoen mensen hoe de Brit Danny Willett triomfeerde op de Augusta National Golf Club. Dat is een derde van wat de PGA Tour in 2016 in zijn geheel 'scoorde' (34,6 miljoen) én het is ruim 56 procent meer dan het aantal mensen dat naar de US Open keek.

