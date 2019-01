7de mislukte plofkraak op rij 14 januari 2019

In het Limburgse Kinrooi is afgelopen weekend een plofkraak gepleegd in een kantoor van bpost. Een buur hoorde even na 4 uur zaterdagnacht een enorm luide knal. "We liepen meteen de straat op, omdat we dachten dat er een verkeersongeval gebeurd was. Maar toen we de brokstukken zagen, beseften we dat iemand geprobeerd had om de bankautomaat aan de overkant van de straat te doen ontploffen." De schade is aanzienlijk, maar de gangsters konden geen buit maken. In juni vorig jaar was er al eens een plofkraak in een ING-kantoor in dezelfde gemeente. De kraak van gisterochtend was al de zevende op rij die mislukte. (MMM)