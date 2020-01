Exclusief voor abonnees 79% bejaardenhelpers doet job graag 13 januari 2020

00u00 0

Net geen acht op de tien (79%) rusthuismedewerkers doen hun job graag. Bij de doorsnee Vlaamse werknemer geldt dat voor amper 58%. Dat blijkt uit onderzoek van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, waarvoor 1.400 Vlaamse werknemers van woonzorgcentra bevraagd werden. Volgens arbeidsgeneesheer Lode Godderis ervaart het zorgpersoneel meer steun van collega's dan werknemers in andere sectoren én krijgt het meer inspraak. Ondanks hun enthousiasme spreekt 43% van een te hoge werkdruk en is amper 28% van oordeel dat er voldoende personeel beschikbaar is. Jonge werknemers in de woonzorgcentra scoren ook slechter dan hun oudere collega's: van de 25- tot 34-jarigen zegt 72% z'n baan graag te doen. (FT)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis