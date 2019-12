Exclusief voor abonnees 79. Stef Wauters: Gedáán met dollen met de weervrouw Plaats 79: Stef Wauters Redactie

19 december 2019

00u00 0

Toen Jill Peeters haar vertrek bij VTM aankondigde, zat een trouwe kijker wel heel erg in met Stef Wauters (52), vaste waarde van 'VTM Nieuws'. Want hij schreef, via sociale media: "Veel sterkte aan Stef, hij is zo eenzaam zonder zijn weervrouw." Ja, de grapjes tussen die twee waren vaak welgekomen uitsmijters, zo na een bulletin vol wereld- en binnenlands leed. Dollen met Jill op tv kan hij niet meer. Maar: de immer vlotte nieuwsanker zal zich ongetwijfeld hebben opgetrokken aan het feit dat hij met de Publieksprijs Jan Wauters 2019 ging lopen. Hij won die omdat hij "een fijn gevoel voor heldere en directe zegging" heeft. Mooi zo. Zélfs acteren blijkt Wauters goed af te gaan. Want hij heeft een gastrolletje beet in de nieuwste film - 'Red Sandra' - van Jan Verheyen, die hem prompt omschreef als een "topacteur". Dát moet het afscheid van Jill toch ook verzachten, niet? (AG)

