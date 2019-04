Exclusief voor abonnees 79 postbodes liepen bijtwonde op 05 april 2019

79 postbodes zijn in 2018 aangevallen door een hond. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-kamerlid Sandrine De Crom opvroeg bij bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld). In 1 op de 3 gevallen was de postbode werkonbekwaam na de feiten. De Crom pleit dan ook voor een verplichte cursus 'omgaan met honden', maar dat ziet bpost niet zitten. Zij organiseren nu al workshops, maar die zijn op vrijwillige basis. "Niet elke postbode komt honden tegen", klinkt het bij woordvoerster Barbara Van Speybroeck. "En ze zijn ook niet allemaal bang van honden. We zetten liever in op preventie en gaan bij een probleem in gesprek met de eigenaar. Meestal is het dan opgelost."