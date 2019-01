79 Mexicanen omgekomen terwijl ze benzine probeerden af te tappen 21 januari 2019

Bij de ontploffing van een lekkende benzineleiding in Mexico vrijdagavond zijn tientallen mensen omgekomen. De dodentol stond gisteravond al op 79. Vele anderen raakten zwaarverbrand. Het hoge aantal slachtoffers is te wijten aan het feit dat er veel mensen bij het lek stonden om benzine te stelen. Vlak bij het dorp Tlahuelilpan, zo'n 100 kilometer van Mexico-Stad, boorden dieven vrijdag gaten in een pijpleiding om zo illegaal benzine te kunnen aftappen. Het nieuws over het lek verspreidde zich en ook de inwoners van het dorp repten zich massaal naar de pijpleiding. Met honderden stroomden ze toe met emmers en jerrycans in de hand. 's Avonds vatte de pijpleiding echter vuur, met een enorme explosie tot gevolg. De voorbije jaren is het aantal incidenten bij pijpleidingen in Mexico fel gestegen. Gemiddeld 42 keer per dag proberen bendes illegaal benzine af te tappen en op de zwarte markt te verkopen. President Andrés Manuel López Obrador liet al een aantal leidingen en raffinaderijen sluiten en het transport van brandstof beveiligen. (IBO)

