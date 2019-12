Exclusief voor abonnees 78. Paul Magnette: Charmant arrogant Plaats 78: Paul Magnette Redactie

19 december 2019

00u00 0

"Sexy boy!" Het was met een vette knipoog dat Elio Di Rupo eind 2007 Paul Magnette (48) lanceerde als zijn kroonprins. Twaalf jaar lang zou Magnette de prins Charles van de Parti Socialiste blijven. Tot hij deze herfst dan toch de troon besteeg. Eindelijk voorzitter, zij het van een partij die op 26 mei historisch slecht heeft gescoord en nu minder dan één Belg op de tien vertegenwoordigt. Maar laat daar nu net de kracht van Magnette liggen: dat hij als voorzitter én als informateur boven zijn gewicht en dat van zijn partij weet te boksen, gewapend met de beste linkse directe sinds Joe Frazier en de slimste schijnbeweging sinds Muhammad Ali. Achteloos citeert hij Lao Tse en beoefent hij Machiavelli. Dat doet hij met een présence die mannen jaloers maakt en een flair die vrouwen laat smelten. Zo hard hij is voor Vlaanderen, zo impeccable is zijn Nederlands.

