78 km/u in zone 30: motor in beslag genomen 16 augustus 2019

In Schaarbeek is een motorrijder gevat die liefst 78 kilometer per uur reed in een zone 30. De politie van de zone Brussel-Noord kon de man pas na een achtervolging aan de kant zetten. Daarbij bleek dat hij niet aan zijn proefstuk toe was. Hij droeg geen beschermende kledij en zijn rijbewijs was hij al kwijt. De motor werd in beslag genomen. De overtreding werd vastgesteld tijdens een controleactie waarbij liefst 23 van de 85 gecheckte voertuigen te snel reden. (JCV)