78 gele hesjes opgepakt op derde klimaatmars 01 april 2019

De vorige twee lokten nog 65.000 en 70.000 deelnemers, gisteren moest de derde nationale klimaatmars in Brussel het doen met 8.000 mensen. Halverwege werd de betoging onderbroken door een delegatie van de gele hesjes. Zij scheidden zich van de menigte af in de Wetstraat, gooiden ruiten in en besmeurden gebouwen met graffiti. Ook een team agenten in burger werd aangevallen. De klimaatbetogers werden daardoor even opgehouden in de Wetstraat, maar nadien verliep de mars zonder incidenten. De organisatoren van Rise for Climate en ook Anuna De Wever betreuren dat het tot geweld kwam. "Het is jammer dat er herrieschoppers dingen komen beschadigen, want wij hebben altijd heel propere en vreedzame marsen gehouden. We toonden allemaal een peaceteken en distantiëren ons er volledig van", aldus De Wever. De Brusselse politie heeft 78 heethoofden opgepakt. Eerder stapten er ook al gele hesjes mee in de klimaatmarsen, maar die waren altijd vreedzaam. (DBS)

