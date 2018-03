77 verwaarloosde honden uit illegale kwekerij gered 15 maart 2018

Bij een grootschalige actie van de politie en de inspectie Dierenwelzijn werden gisteren 77 honden uit een illegale hondenkwekerij in het West-Vlaamse Beselare gehaald. Veel dieren waren er erg aan toe, sommigen waren te verzwakt om te lopen. "Ik vermoed ook dat die honden gekweekt werden om deel te nemen aan illegale hondengevechten", zegt Kathleen Declercq van de huisdierenopvang in Zonnebeke, die een deel van de geredde honden onderdak gaf. "Toen we vijf puppy's in onze laadbak stopten, begonnen ze allemaal te vechten om een stuk karton, dat is niet normaal. Die hondengevechten gaan meestal door in loodsen in Noord-Frankrijk en gaan gepaard met weddenschappen." (AHK)