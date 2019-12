Exclusief voor abonnees 77. Stromae: Bij de besten ter wereld. En dat zegt Coldplay Plaats 77: Stromae Redactie

19 december 2019

00u00 0

En daar dook Paul Van Haver (34) alias Stromae ineens weer op, boven op de citadel van de Jordaanse hoofdstad Amman, waar hij samen met de mannen van Coldplay het nummer 'Arabesque' uit hun nieuwe album stond mee te zingen. De samenwerking van Coldplay met de Brusselse singer-songwriter van Rwandese afkomst was wereldnieuws. Zijn succesplaat 'Racine Carrée' uit 2013 blijkt zelfs een grote inspiratie te zijn geweest voor de nieuwe worp van de Britten. "Stromae is misschien wel één van de beste artiesten ter wereld. Hij is gewoon wonderlijk", zo liet Chris Martin zich onlangs op BBC Radio 1 ontvallen. Onze wens voor 2020 richting Paul Van Haver: een nieuwe plaat, graag! (AG)

