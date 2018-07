77% koopt benzinewagen 31 juli 2018

Het marktaandeel van de nieuwe dieselwagens is tijdens de eerste helft van dit jaar verder gedaald in België. Opvallend: 77% van de particulieren kiest voor een benzinewagen en slechts 18,6% een diesel. Vooral de Vlaming wil geen diesel meer, blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac. Bij de particuliere klanten blijft het marktaandeel van de diesel het hoogst in Wallonië, met 26,9% (19.114 auto's). In Vlaanderen bedraagt dat cijfer 12,5% (11.057 auto's) en in Brussel 14,1% (1.281 auto's).

