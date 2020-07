Exclusief voor abonnees 77% Belgen wil verplicht mondmasker in supermarkt 03 juli 2020

Uit de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen blijkt dat 77% van de Belgen een mondmasker graag verplicht wil zien in de supermarkt. Sinds begin juni al geven meer en meer respondenten aan dat ze een mondmasker graag verplicht zouden zien worden in bepaalde situaties. Dat geldt zeker voor klanten (van 61 naar 77 procent) en personeel (van 75 naar 83 procent) in supermarkten. Op de Vrijdagmarkt in Leuven, die vanaf vandaag opnieuw volledig open is, moeten bezoekers intussen een mondmasker dragen. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voert die verplichting ook in voor de Zondagmarkt in deelgemeente Heverlee. "De grootste en drukste markten in onze stad moeten veilig kunnen verlopen." Het stadsbestuur kan die verplichting invoeren omdat het zelf de organisator is van de markten. Ook de burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (sp.a) pleit voor verplichte mondmaskers in de winkels. Dat zegt hij nadat twee medewerkers van de Dreamland-winkel in zijn gemeente besmet geraakt zijn.

