769 migranten gered voor Spaanse kust 25 juni 2018

Bij reddingsoperaties voor de kust van Spanje zijn zaterdag 769 migranten gered en naar het vasteland gebracht. Honderden migranten probeerden in zo'n twintig boten de kust te bereiken, waarop de kustwacht de opvarenden naar de havens van Tarifa en Barbate bracht. Onder hen ook kinderen en baby's. In de Straat van Gibraltar werden 298 mensen uit zee gehaald. In de Middellandse Zee tussen Spanje en Marokko werden 342 migranten aan boord gehesen, 129 anderen voor de kust van de Canarische Eilanden. Een containerschip van de Deense reder Maersk Line heeft dan weer 113 migranten gered voor de kust van Zuid-Italië. Het schip wacht nog steeds op instructies van de Italiaanse autoriteiten.