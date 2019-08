Exclusief voor abonnees 760 reizigers per dag vliegen tussen Brussel en Amsterdam 20 augustus 2019

Welgeteld 277.787 mensen hebben vorig jaar het vliegtuig genomen tussen Brussel en Amsterdam - een vlucht van minder dan een halfuur. Dat komt overeen met ruim 760 mensen per dag, een stijging met 8,4% ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van Brussels Airport. Dergelijke korte vluchten liggen onder vuur vanwege hun klimaatimpact. Vanop de luchthaven van Zaventem vliegt KLM vijf keer per dag van en naar Amsterdam. Met deze zogenaamde 'feedervluchten' worden passagiers naar Schiphol gebracht, waar ze overstappen op een langeafstandsvlucht, of omgekeerd. In vogelvlucht liggen beide luchthavens op slechts 150 kilometer van elkaar, een vlucht duurt soms maar 22 minuten. Onder meer Groen vindt dat "kortere vluchten plaats moeten maken voor treinverkeer". Maar in het station aan Brussels Airport stoppen geen hogesnelheidstreinen. De IC-trein Amsterdam-Brussel doet wel de twee luchthavens aan, maar die rit duurt meer dan twee uur.

