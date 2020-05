Exclusief voor abonnees 76% minder nieuwe wagens verkocht in EU 20 mei 2020

00u00 0

De verkoop van nieuwe wagens in de Europese Unie daalde in april met meer dan 76% tegenover dezelfde maand vorig jaar. Het aantal zakte van 1,14 miljoen naar 270.682. Het gaat om de zwaarste daling sinds begonnen is met de registratie van de cijfers, zegt de brancheorganisatie ACEA.

De meeste toonzalen in Europa moesten in april als gevolg van lockdownmaatregelen de deuren sluiten.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen