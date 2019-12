Exclusief voor abonnees 76. Kürt Rogiers: "Yes! Ik sta er weer in!" Plaats 76: Kürt Rogiers Redactie

19 december 2019

00u00 0

Zijn comeback - het is van 2014 geleden dat hij in deze Top 100 stond - doet acteur Kürt Rogiers (48) hoorbaar zo'n genoegen dat het ons dan weer veel plezier doet. "Ik vind het echt heel fijn. Ik ben al jaren een trouwe lezer van 'Het Laatste Nieuws' en toen ik nog 'De Ochtendshow' op Qmusic presenteerde, was ik vaste klant in de Top 100. Maar nadien was er van mij geen spoor meer." Het is nooit anders geweest, maar ook deze keer verkopen we geen leugens wanneer we schrijven dat 2019 voor Rogiers een ongelooflijk druk jaar was. Een hoofdrol in 'Familie', acteren in de nieuwe fictiereeks 'Een goed jaar', alweer op de planken met theaterstuk 'Assisen' - "Eigenlijk een eenmalig project van James Cooke en Frank Van Laecke, maar daar in die rechtbank hebben ze me voor jaren veroordeeld" - en dan ook nog eens voor 'Beat VTM' blaren op z'n handen kweken door coiffeur te spelen. "Dat is het meest onderschatte beroep ter wereld. Al na de tweede dag wist ik: 'Ow fuck, hier heb ik me iets op de hals gehaald.' Maar 't zal boeiende tv worden in februari."

