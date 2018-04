76-jarige die zoon liet vermoorden wil naar assisen 17 april 2018

Prosper Van der Borght, de 76-jarige man die opdracht gaf zijn zoon te vermoorden, wil naar assisen. De man uit Schellebelle kreeg in oktober vorig jaar 26 jaar cel omdat hij twee huurmoordenaars zijn zoon liet vermoorden in 2011. Gisteren boog het Gentse hof van beroep zich over de zaak. Maar zijn advocaten vroegen meteen dat het hof zich onbevoegd zou verklaren, zodat de zaak naar assisen zou kunnen. Nochtans riskeert Van der Borght daar levenslang. Op 28 mei weten we of het hof van beroep al dan niet bevoegd is. (DJG)