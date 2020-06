Exclusief voor abonnees 75x proficiat voor de allergrootste ooit EDDY MERCKX IS JARIG 17 juni 2020

De allergrootste Belgische sportman ooit is jarig. Eddy Merckx viert vandaag zijn 75ste verjaardag, en dat konden we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We bezochten de Kannibaal en zijn vrouw Claudine (74) thuis in Meise en namen de gelukwensen mee van 75 andere grootheden uit de sport, muziek en politiek - van Adamo tot Zoetemelk. Eddy zelf was overdonderd door zoveel lofbetuigingen.

