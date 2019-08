Exclusief voor abonnees 75ste keer tegen Anderlecht voor Preud'homme 31 augustus 2019

39 keer als speler en 35 keer als trainer. Michel Preud'homme is zondag aan zijn 75ste confrontatie met Anderlecht toe. Toen hij zelf nog tussen de palen stond, won hij 12 keer van paars-wit. Als coach lukte hem dat tienmaal. "Goh, ik heb wel wat mooie herinneringen aan die wedstrijden", zegt Preud'homme. "De beide titels die ik als coach won, kwamen er telkens na een thuiszege tegen Anderlecht. Vooral die met Standard na 25 jaar wachten, was speciaal. Ook met Club maakten we ons werk af tegen Anderlecht." Dat was wel in thuisduels. Op verplaatsing kon de coach Preud'homme Anderlecht nog maar één keer kloppen in een bekerduel, in de competitie nog niet. Preud'homme denkt niet dat een nieuwe nederlaag play-off 1 al op de helling zou zetten voor Anderlecht. "Als ze enkele duels op rij winnen, kan het heel snel gaan. Wij redeneren trouwens niet in functie van Anderlecht, maar gaan onze eigen weg. Wij moeten ervan uitgaan dat wij met 2 punten staan en zij met 12 op 15, want ik verwacht dat ze gaan revolteren om tegen ons hun eerste zege te pakken." (SJH/JSe)

