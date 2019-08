Exclusief voor abonnees 750 euro voor pantoffels, maar je voelt je er wel "jong van hart" door 19 augustus 2019

Na het knalgele T-shirt met het logo van transportbedrijf DHL en de handtas in de vorm van een blauwe IKEA-zak, pakt het hippe Franse modelabel Vetements opnieuw uit met een ludiek item: pantoffels in de vorm van een teddybeer. Leuk voor de gemiddelde 6-jarige, denkt u? Mis: de pantoffels zijn voor volwassenen - net als de prijs, want de sloffen kosten liefst 750 euro. "De 'Hug Me Bear'-pantoffels van Vetements zijn bedacht voor wie jong van hart is. Ze zijn in Italië gemaakt, met een binnenkant van katoen en een buitenkant van alpacawol en mohair. Met de velcrosluiting kun je ze subtiel open- en dichtdoen", zo luidt de beschrijving van de sloffen op de site van luxewebshop Mr. Porter. De schoenen werden vijf dagen geleden exclusief op de webshop gelanceerd maar zijn nu al, ondanks de prijs, volledig uitverkocht.

