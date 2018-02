750 agenten en 90 betonblokken op Aalst carnaval 10 februari 2018

In Aalst staan de veiligheidsmaatregelen dit weekend weer op scherp tijdens de carnavalsstoet. Onlangs werd het terreuralarm afgezwakt naar niveau twee, maar in Aalst blijft de waakzaamheid even scherp als bij niveau drie vorig jaar. "Wij willen geen enkel risico nemen", aldus burgemeester Christoph D'haese. Aan invalswegen worden betonblokken geplaatst, in totaal liefst 90 stuks rond de hele stad. In een crisiszaal zullen zo'n 15 personen alles nauwlettend in de gaten houden om snel te kunnen ingrijpen bij problemen. Op het terrein worden 750 agenten ingezet - om de veiligheid te garanderen, maar ook om te controleren op overmatig alcoholgebruik en de verkoop van alcohol aan minderjarigen. (KBD)

