Exclusief voor abonnees 75 uur werkstraf voor inbreker op penitentiair verlof 23 januari 2020

00u00 0

Een 44-jarige Franse inbreker die toesloeg terwijl hij op penitentiair verlof was, is veroordeeld tot een werkstraf van 75 uur. De man ontkende iets met een poging inbraak te maken te hebben in Wervik. Nochtans werd op de plaats een bivakmuts met zijn DNA-spoor teruggevonden. Hij werd eerst veroordeeld voor de feiten tot één jaar cel, maar tekende verzet aan tegen het vonnis. Als hij de werkstraf niet uitvoert, moet hij toch nog één jaar naar de cel.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis