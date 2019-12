Exclusief voor abonnees 75. Kim Clijsters: "I'll be back" Plaats 75: Kim Clijsters Redactie

19 december 2019

Wat doe je wanneer je na een sportief leven vol adrenaline, uitdagingen, applaus, tegenslagen, grote triomfen, tranen van teleurstelling en tranen van geluk op je 36ste gepensioneerd bent? Wanneer je drie kinderen van 3, 6 en 11 jaar elk hun vleugels uitslaan en op school hun adrenaline, uitdagingen, applaus en soms tegenslagen rapen? Wanneer je man - basketbalcoach - zich uit de naad werkt in de hoop op grote triomf en baalt na verlies? Kim Clijsters speelde soms vrolijke exhibitiewedstrijdjes met Jimmy Connors of Martina Navratilova op één of andere Legends Trophy. Ze gaf goedbetaald en deskundig tv-commentaar bij de Grand Slams en zag dan pakweg Caroline Wozniacki of Simona Halep de trofee in de lucht steken. Speelsters die, als ze tegenover 'Killing Kim' stonden, na afloop nooit hun armen in de lucht staken, maar snel hun rackets in de tas moffelden en van de baan verdwenen. Zelden ontstak de natie in zo'n euforie als na de 'I'll be back' van Kim Clijsters dit najaar. Vlaanderen staat te popelen om weer de wekker te zetten voor de Miss Congeniality uit Bree. En of ze ervan zal genieten. (SSB)

