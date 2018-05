75-jarige geeft zich bloot bij podiummissen 08 mei 2018

Een 75-jarige man uit Harelbeke liep voor de rechter een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een boete van 800 euro op. De voorbije twee jaar werd hij vier keer betrapt terwijl hij zijn geslachtsdeel ontblootte. Drie keer waren wandelaars in het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke het slachtoffer, maar ook twee podiummissen van de E3-prijs leerden de man beter kennen dan ze wilden. Marnix B. weet dat aan een medisch probleem, waardoor hij soms wat moeite heeft om te plassen. "Maar er zijn in De Gavers toch genoeg bomen om wat beschut te plassen?", vroeg de rechter zich af. (LSI/VHS)