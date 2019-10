Exclusief voor abonnees 75% is Belgisch Tricolore weelde tussen de palen 24 oktober 2019

Oh dierbaar België. De elftallen in de Jupiler Pro League kleuren momenteel een pak zwart-geel-roder dan vorig seizoen (zie krant van dinsdag), het wordt nog opvallender als we enkel onze spotlight op de doelmannen zetten. Liefst 12 van de 16 keepers die vorig weekend tussen de palen stonden in de eerste klasse, waren Belgen. Sinan Bolat - ook al speelt hij voor de Turkse nationale ploeg - is sinds 2000 ook in het bezit van een Belgisch paspoort. Het is van de 28ste speeldag van het seizoen 2011-2012, of bijna 7 jaar geleden dat dit nog gebeurde.

