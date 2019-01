75 à 90 miljoen Frenkie de Jong is van Barça 24 januari 2019

Na maanden getouwtrek om Frenkie de Jong hakte de nieuwste diamant van het Nederlandse voetbal de knoop door: 't wordt Barcelona. Andere gegadigden als Man City en PSG bijten dus in het zand. Barça betaalt Ajax 75 à 90 miljoen (via bonussen) voor de 21-jarige middenvelder, die voor vijf jaar tekende. De betrokken partijen kwamen overeen dat het goudhaantje het huidige seizoen wel nog uitdoet bij Ajax. Analist Aad de Mos vindt dat De Jong de juiste keuze maakte. "Het voetbal dat Barcelona speelt, is De Jong op het lijf geschreven", zegt de ex-coach van Anderlecht en KV Mechelen. "Combineren op de korte ruimte is helemaal zijn ding. De transfersom vind ik niet abnormaal. Dat zijn tegenwoordig nu eenmaal de prijzen voor topspelers. En Frenkie is een topper. Als hij aan de bal is, ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. Dan kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Hij ziet vier opties wanneer wij er één of twee zien. Bovendien hoorde ik dat de grote baas - Messi dus - De Jong er heel graag bij wou. Dan mag het iets kosten.Bij Barcelona gaat hij alleen maar beter worden." (KDC)

