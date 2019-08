Exclusief voor abonnees 75.000 Belgen geflitst in Frankrijk 12 augustus 2019

Geen buitenlander die vaker op de Franse wegen wordt geflitst dan de Belg. Deze zomervakantie liepen al 75.000 Belgen een snelheidsbekeuring op. Dat zijn er 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De gele hesjes vernielden in het voorjaar weliswaar zes op de tien Franse flitspalen, maar de politie houdt er ook veel mobiele controles, onder meer met rondrijdende camera's in anonieme wagens, en installeert in sneltempo zogeheten superflitsers. Die kunnen 32 wagens tegelijk controleren over een afstand van 100 meter. Frankrijk wil tegen het einde van dit jaar 400 van deze camera's in dienst hebben, voornamelijk op secundaire wegen.