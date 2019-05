Exclusief voor abonnees 747 gsm's gevonden in gevangenissen 22 mei 2019

Vorig jaar is een recordaantal van 747 gsm's gevonden bij sweepings in de Belgische gevangenissen - meer dan dubbel zoveel als in 2017, toen er 326 gevonden werden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij justitieminister Koen Geens (CD&V). De enorme stijging van het aantal gevonden gsm's is wel ook het gevolg van het gestegen aantal zoekingen. In 2018 waren dat er 486, tegenover 293 het jaar ervoor. "Maar blijkbaar is het nog altijd een fluitje van een cent om een gsm in onze gevangenissen binnen te smokkelen", zo zegt Pas. "Misschien moet er toch eens nagedacht worden over strengere fouilleringen." (IBO)