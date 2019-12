Exclusief voor abonnees 74. Dominique Leroy: Verhuiswagen mocht blijven staan Plaats 74: Dominique Leroy Redactie

19 december 2019

00u00 0

In beurstermen uitgedrukt: het jaar van Dominique Leroy (55) ging à la hausse en à la baisse. Het hoogtepunt leek te vallen op 5 september, toen bekend werd dat de topvrouw zou overstappen van Proximus naar de Nederlandse concurrent KPN. Niet per direct, evenwel, de verhuiswagen zou voorrijden op 1 december. Dat viel slecht bij de vakbonden, die vreesden dat in die acht weken weleens wat strategische informatie in de malet van Leroy richting noorden zou verhuizen. Ook beurstoezichthouder FSMA werd wakker, rond 10.840 Proximusaandelen. Leroy ontkende handel met voorkennis, maar bij KPN was de goesting over. Een vlekkeloos parcours werd plots een gehavende carrière. "Dit was een moeilijke beslissing, gezien het mooie palmares van mevrouw Leroy als bestuurder", klonk het. En ook: "We wensen haar het allerbeste toe." Vriendelijke zinnen kunnen zo vreselijk zijn. (NV) Lees hier meer over de 100 Belgen van 2019.

