735 mensen met licht verstandelijke beperking verliezen 3.000 euro/jaar 14 februari 2020

735 mensen met een licht verstandelijke beperking zien dit jaar hun tegemoetkoming van Vlaanderen met gemiddeld 3.000 euro dalen. In extreme gevallen lopen ze zelfs tot 14.000 euro mis. Eén en ander blijkt uit een parlementaire vraag van sp.a. "Een minister van Welzijn die de meest kwetsbaren in de samenleving treft: je moet het maar doen", zegt sp.a-voorzitter Conner Rousseau.De uitkeringen zijn zo fel teruggevallen door een herverdelingsoperatie van de budgetten door minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Door een historische scheeftrekking kregen sommige mensen te veel ten opzichte van de zorg die ze nodig hadden, anderen te weinig. De zorgnoden van deze 735 mensen vallen nu tussen de plooien van de hervorming. In de eerste plaats zullen de zorginstellingen de gevolgen ondervinden. Zij worden verondersteld dezelfde diensten aan te bieden, maar krijgen daarvoor minder budget binnen. Minister Beke wijst erop dat de hervorming uitvoerig is besproken in het parlement. "En niemand maakte bezwaar." Het brengt hem wel opnieuw in een lastig parket. Hij lag al meermaals onder vuur door de besparingen op zijn departement. (DM)

