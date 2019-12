Exclusief voor abonnees 72. Thibaut Courtois: Feniks van Madrid Plaats 72: Thibaut Courtois Redactie

19 december 2019

00u00 0

2019 betekende één decennium Thibaut Courtois (27) op het hoogste niveau. Hij maakte op 17 april 2009 zijn debuut in het eerste elftal van Racing Genk. Tien jaar later is hij de portier van de grootste en meest gemediatiseerde club ter wereld, Real Madrid. In 2019 is Courtois nooit eerder zo mentaal getest geweest. Voor de zomer bekritiseerd omdat hij meer goals incasseerde dan hij saves telde, na de zomer zelfs uitgefloten door de helft van 'zijn' Bernabéu in de wedstrijden tegen Club Brugge. Maar als een feniks stond Courtois op uit de as die was uitgestrooid. Zou een andere voetballer in 2019 meer mentale weerbaarheid hebben getoond? Met als climax het tafereel in Valencia, waar hij bij een hoekschop voor... Real Madrid majestueus boven alles en iedereen uittorende en met een kopslag aan de basis lag van een doelpunt. Het is hét beeld van Courtois in 2019 - symbolischer kan haast niet. Hij heeft zich finaal boven het gewoel kunnen verheffen. Courtois gaat 2020 in als onomstreden. Dat is een mooi parcours van tien jaar geweest, niet? (SK)

