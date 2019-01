72 procent meer afval na wielerwedstrijd 16 januari 2019

"Zo'n wielerpeloton zorgt alleen maar voor afval langs de weg. Verpakkingen van gels, koeken, bidons..." Het klinkt wel eens kritisch bij de niet-wielerliefhebber. Alleen: onderzoek heeft nu uitgewezen dat het niet de renners, maar wel de toeschouwers zijn die het gros van het zwerfvuil in de bermen veroorzaken. Een wielerwedstrijd zorgt voor liefst 72 procent meer afval in de bermen dan normaal, zo blijkt uit analyse van 16 koersen in West-Vlaanderen. Renners hebben daar een aandeel van 5 procent in. Er liggen ook 50 procent meer sigarettenpeuken langs de weg. Om het probleem aan te pakken, lanceerde de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, samen met Mooimakers, de provincie, de West-Vlaamse afvalintercommunales en Cycling Vlaanderen een proefproject met afgebakende wegwerpzones. Die zorgden onbedoeld voor méér afval. Het actieplan wil nu samen met organisatoren meer inzetten op afvalpreventie.

