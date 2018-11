72 mensen gestorven door implantaten 26 november 2018

De voorbije vijf jaar zijn in ons land 72 mensen gestorven door problemen met een medisch implantaat, zoals een heup- of knieprothese. "De overheid houdt duizenden incidenten geheim", zegt een groep van meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen van 58 media, waaronder 'De Tijd', 'Knack' en 'Le Soir'. Uit het onderzoek blijkt dat door problemen met implantaten, die bijvoorbeeld braken, haperden of op een andere manier slecht werkten, de afgelopen tien jaar wereldwijd meer dan 1,7 miljoen gewonden en bijna 83.000 doden gevallen zijn. In ons land zijn er de afgelopen vijf jaar 3.800 incidenten gerapporteerd met medische implantaten. 72 mensen zijn daarbij zelfs gestorven.

