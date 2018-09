72-jarige man verhuisd nadat buurvrouw z'n geld aftroggelde 05 september 2018

00u00 0

Een 72-jarige man uit Oostende is uit schrik verhuisd omdat hij zijn 69-jarige buurvrouw niet langer tegen het lijf wilde lopen. De vrouw had zich bij de hulpbehoevende man aangeboden om te komen poetsen. "Ik ben gepensioneerd, maar werkte altijd als poetsvrouw. Laat me helpen", zei Marie B. De man liet haar toe in zijn woning omdat hij zelf erg slechtziend is en slecht te been. De vrouw won zijn vertrouwen en kon de code van zijn bankkaart ontfutselen. Daarna haalde ze telkens enkele honderden euro's af. Het bedrog kwam pas uit toen een bezorgde bankier de man belde dat er niet alleen geld van zijn rekening verdween, maar ook van zijn intussen overleden zus in het rusthuis. Er stond zelfs te weinig geld op om de rusthuisfactuur te betalen. Volgens de man stal de vrouw bijna 10.000 euro, volgens de vrouw zelf 'amper' 2.400 euro. Het slachtoffer eist ook 7.500 euro morele schadevergoeding van de vrouw, omdat hij uit schrik intussen is verhuisd. "Ze had namelijk een briefje in de bus gedeponeerd dat de politie niet gebeld mocht worden omdat ze hem wist wonen", klonk het. (JHM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN