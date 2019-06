Exclusief voor abonnees 719.000 asielzoekers wachten op erkenning in VS 27 juni 2019

Tegen het einde van 2019 zullen er 900.000 migranten door Mexico richting de Amerikaanse grens zijn getrokken. Dat zei de Mexicaanse minister van Binnenlandse Zaken Olga Sanchez Cordero. Vanuit Honduras zou momenteel de grootste groep vluchtelingen ooit onderweg zijn, zo'n 20.000 mensen. De situatie wordt uiterst kritiek aan de Amerikaanse grensovergangen. In totaal wachten 719.000 asielzoekers op erkenning in de VS. Alleen al in mei zijn er 144.278 mensen opgepakt en naar een gesloten asielcentrum gebracht. Zo'n 40.000 waren onbegeleide kinderen, van wie de jongsten 6 jaar oud waren. Deze week zitten er enkel in het opvangcentrum van El Paso, Texas, 13.000 mensen vast. Volgens de plaatselijke overheidscommissaris herbergt het centrum normaal zo'n 4.000 mensen. "En als het héél druk is, soms 6.000. Maar 13.000, dat is niet vol te houden." (SSL)

