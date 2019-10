Exclusief voor abonnees 716 meer overlijdens tijdens hittegolven 04 oktober 2019

00u00 0

Tijdens de drie hittegolven van afgelopen zomer werden 716 overlijdens méér geteld dan normaal in die periode. De oversterfte was vooral opvallend tijdens de tweede hittepiek, van 19 tot 27 juli, toen het kwik absolute recordhoogtes van rond de 40 graden bereikte. Volgens het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano was er toen een toename van 17%. Dat komt overeen met 400 extra sterfgevallen, vooral bij de 85-plussers. In Brussel was er zelfs een oversterfte van 35%. Een mogelijke verklaring zou het 'hitte-eilandeffect' kunnen zijn: in steden wordt de warmte vastgehouden in beton en asfalt, waardoor de temperaturen er ook 's nachts hoger liggen dan op het platteland. De eerste hittegolf van het jaar, van 21 juni tot 2 juli, zorgde voor een beperkte oversterfte van 4%. De derde, van 23 tot 29 augustus, was verantwoordelijk voor 10% meer overlijdens. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis