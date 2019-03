71% jonge gezinnen shopt online tijdens solden 13 maart 2019

71% van de gezinnen met kleine kinderen shopt tijdens de solden online. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau WES. 44% van de mensen die wel eens online solden kopen, spendeert minstens de helft van zijn budget in een webshop. Gemiddeld geven Belgen tijdens de soldenmaand 200 euro per gezin uit aan kleding, schoenen en accessoires. In een gewone maand is dat 'maar' 130 euro. (AVA)