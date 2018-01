71-jarige riskeert megaboete van 10 miljoen euro voor smokkel 00u00 0

Een sigarettensmokkel kan een man uit Diest wel eens heel duur komen te staan. De 71-jarige boekhouder riskeert 10 miljoen euro boete en vier maanden celstraf. Samen met een zakenpartner huurde hij een loods in Brugge, die op zijn naam werd gezet. In die loods werd een grote hoeveelheid valse sigaretten gevonden. De man ontkent alles, hoewel hij eerder al voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. "Ik voel me onschuldig. Ik had vertrouwen in mijn partner en ben bedrogen uitgekomen", zei hij gisteren op zijn proces. De procureur-generaal had er echter geen oren naar. "Je doet alsof je neus bloedt, maar je wist wat je deed." Uitspraak op 14 februari. (DJG)