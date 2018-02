71-jarige krijgt monsterboete van €10 miljoen voor sigarettensmokkel 15 februari 2018

10 miljoen euro: daar koop je véél sigaretten voor. Een 71-jarige man uit Diest werd gisteren tot die monsterboete veroordeeld wegens sigarettensmokkel. Hij kreeg in het Gentse hof van beroep ook vier maanden cel. Samen met een zakenpartner huurde hij een loods in Brugge, die op zijn naam werd gezet. Daar werd een grote hoeveelheid valse sigaretten gevonden. De man ontkende alles, hoewel hij eerder al voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld. "Ik voel me onschuldig. Ik had vertrouwen in mijn partner en ben bedrogen uitgekomen", zei hij. (DJG)