70KM/U mag u nog rijden op A12 tussen Boom en Wilrijk 22 maart 2019

00u00 0

Vanaf volgende maandag wordt de maximumsnelheid op de A12 tussen Boom en Wilrijk verlaagd tot 70 km per uur. Dat zorgt volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) "voor een betere doorstroming, zodat het verkeer zo weinig mogelijk tijd verliest voor de lichten". Nu mogen chauffeurs er nog 90 km per uur rijden. Ook op de dwarsweg N177 wordt de snelheid verlaagd, tot 50 km per uur. De maatregelen komen er bovenop de nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling die op vijf zwarte kruispunten in gebruik wordt genomen.