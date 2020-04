Exclusief voor abonnees 705 doden 01 april 2020

Ik wil even stilstaan bij alle slachtoffers die in ons land zijn overleden door corona, we tellen er al 705. De meesten onder hen zijn gestorven in isolatie, zonder familie en vrienden. Ook al waren ze, volgens de statistiek, oud en hadden ze een onderliggende medische geschiedenis, ze blijven voor altijd een kind, partner, ouder, grootouder, vriend(in)... Voor de nabestaanden is het een hel. Dat is altijd zo bij een overlijden, maar nu is het volgens mij nog erger. Geen schouder om op te huilen, geen knuffel, geen gesprek, geen manier om alles te verwerken. Tenzij alleen. Aan alle nabestaanden, ook diegenen die iemand verloren door een andere oorzaak: mijn oprechte deelneming en veel sterkte in deze zware tijden. Misschien moeten we, uit respect, een zwart lintje rond onze witte vlag/ laken hangen! Elk gebaar van medeleven kan wat troost bieden... Ik heb het alvast gedaan.

Pascal Erauw

