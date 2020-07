Exclusief voor abonnees 700ste goal in mineur 01 juli 2020

00u00 0

Toen kon hij nog even lachen. Lionel Messi scoorde gisteravond laat tegen Atlético Madrid vanop de stip, met een panenka. Daarmee had hij zijn 700ste goal beet. Veel kocht hij daar niet voor, want Atlético - met een ijzersterke Carrasco, die twee penalty's versierde - hield Barcelona van de zege. Real kan morgenavond verder uitlopen.

